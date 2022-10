Per cucinare la carne in giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per cucinare la carne in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARBECUE

Significato/Curiosita : Per cucinare la carne in giardino

Scelgono con quale gruppo di ingredienti dovrà cucinare un avversario. ingredienti forti: aringa salata, carne di pecora, peperone rosso, jalapeno, formaggio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi barbecue (disambigua). il barbecue (pronuncia italiana /'barbekju/), noto anche con la sua sigla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con cucinare; carne; giardino; Gas usato per cucinare in casa; Li acquista pronti chi non ha voglia di cucinare ; Si usano per cucinare alla brace; Ricetta romana per cucinare la coda del bue; Ospita un noto carne vale; La carne di manzo tipica della cucina ebraica; Su quella di partenza non si cuoce la carne ; Sostanze nutritive della carne e dei legumi; Un giardino ... abitato; Scrisse Il giardino dei Finzi Contini; Vasto giardino pubblico di Parigi; giardino coperto; Cerca nelle Definizioni