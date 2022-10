La parte posteriore a losanga del ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte posteriore a losanga del ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POPLITE

Significato/Curiosita : La parte posteriore a losanga del ginocchio

Vano di carico più spazioso grazie alla mancanza del sedile posteriore. i finestrini posteriori e la capote sono sostituiti da parti rigide in lamiera...

La cavità poplitea o poplite (detta anche cavo popliteo o fossa poplitea o losanga poplitea o ascella del ginocchio) è una regione dell'arto inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con parte; posteriore; losanga; ginocchio; parte nza inglese; Spostare da un altra parte ; Possono occupare la parte centrale del giornale; Le parte nze fulminee dei corridori; Tutt altro che posteriore ; In una posizione posteriore ; Le motociclette hanno solo quella posteriore ; Auto con cassone posteriore comune negli USA; Ha la forma di losanga ; Un quadrilatero simile alla losanga ; Casa d auto francese simboleggiata da una losanga ; Il pesce a... losanga ; Nome comune della parte tra ginocchio e caviglia; La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio ; Quella di matrimonio si fa in ginocchio ; Cerca nelle Definizioni