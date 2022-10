Parte dell uovo che non si mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell uovo che non si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUSCIO

Significato/Curiosita : Parte dell uovo che non si mangia

Consente di vedere il tuorlo semi-cotto che cola come nella ricetta dell'uovo bazzotto. l'uovo in camicia si mangia abitualmente con un'insalata verde, di...

Il termine guscio può essere utilizzato in diversi ambiti: guscio – in ingegneria, un elemento strutturale guscio (o conchiglia) – in zoologia, una struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

