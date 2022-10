Otturarsi come un condotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Otturarsi come un condotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INGORGARSI

Significato/Curiosita : Otturarsi come un condotto

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con otturarsi; come; condotto; Guardato come bersaglio; Ha come emissario Adda; Si può farlo come un sasso; Perpetui come i ghiacciai; La Elisabetta showgirl che ha condotto Made in sud; Il Bisio comico che ha condotto Zelig; Ha condotto il programma tv Fame d amore; Claudio ha condotto Zelig; Cerca nelle Definizioni