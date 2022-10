Si ottiene dalla coagulazione del latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene dalla coagulazione del latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAGLIATA

Significato/Curiosita : Si ottiene dalla coagulazione del latte

Infatti attraverso la coagulazione della caseina, ma delle proteine del siero di latte, cioè la parte liquida che si separa dalla cagliata durante la caseificazione...

Massa pastosa detta cagliata. con tale procedimento si forma anche un liquido, detto siero che si separa dalla cagliata. la cagliata è una massa gelatinosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

