L osso piatto della spalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso piatto della spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCAPOLA

Significato/Curiosita : L osso piatto della spalla

La scapola, od omoplata, è un osso pari e simmetrico della spalla. si tratta di un osso piatto posto sulla superficie dorsale del torace che si estende...

Per l'articolazione scapolo-omerale. questa cavità è separata dal corpo della scapola da un restringimento detto collo della scapola. inferiormente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

