Numero che può portare o fortuna o sfortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero che può portare o fortuna o sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TREDICI

Significato/Curiosita : Numero che puo portare o fortuna o sfortuna

Comics). la sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. chi distribuisce tanta sfortuna viene detto...

Disambiguazione – "tredici" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 13 (disambigua). tredici (cf. latino tredecim, greco tesadea) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con numero; portare; fortuna; sfortuna; Il primo numero di due cifre; numero , quantità; Calciatore che poteva indossare la maglia numero 12; Cosi è conosciuta la Sinfonia numero 3 di Ludwig van Beethoven; Sopportare una pena; Vassoio per portare in tavola olive e formaggio; Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo; Facile da trasportare ; Disgraziatamente, sfortuna tamente; Successione di vicende avventurose e sfortuna te; Un imbarcazione di fortuna ; Massima sfortuna ; Disgraziatamente, sfortuna tamente; Successione di vicende avventurose e sfortuna te; Massima sfortuna ; sfortuna ; Cerca nelle Definizioni