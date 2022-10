Nella fantascienza c è quella del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella fantascienza c è quella del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MACCHINA

Significato/Curiosita : Nella fantascienza c e quella del tempo

Principali: viaggio nel tempo, generi e filoni della fantascienza. il viaggio nel tempo è un tema della fantascienza basato sulla possibilità di effettuare...

Direttiva macchine autoveicolo macchina per scrivere macchina da presa macchina utensile macchina per cucire macchina agricola macchina termica macchina elettrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

