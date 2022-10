Vi nacque lo Iacopo ritenuto l inventore del sonetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque lo Iacopo ritenuto l inventore del sonetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LENTINI

Significato/Curiosita : Vi nacque lo iacopo ritenuto l inventore del sonetto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lentini (disambigua). lentini (lintini in siciliano) è un comune italiano di 21 584 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con nacque; iacopo; ritenuto; inventore; sonetto; Località dell Umbria in cui nacque Gattamelata; Regione mediorientale in cui nacque e visse Gesù; Vi nacque Hannah Arendt; Vi nacque sant Agostino; Vi nacque iacopo ne; Così fu detto iacopo Tatti; I confratelli di iacopo ne da Todi; Il pittore iacopo Robusti; Caustico nei confronti di ciò che è ritenuto intoccabile; ritenuto una divinità; È ritenuto un creatore della fantascienza; Il Turing ritenuto il padre dell intelligenza artificiale; Eugenio, ingegnere e inventore italiano dell 800; Aldo __, inventore del corsivo per la stampa; Jacques-Arsène d ... biofisico inventore del galvanometro a bobina mobile; Iniziali di Tesla, il fisico e inventore ; Nell ode e nel sonetto ; Polsonetto ; Sono quattordici nel sonetto ; Sono quattro nel sonetto ; Cerca nelle Definizioni