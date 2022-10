Da molti benzinai inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da molti benzinai inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SHELL

Significato/Curiosita : Da molti benzinai inglesi

Willis, con cui si sposò. in aggiunta a qualche lavoretto regolare come benzinaio e parcheggiatore, continuò la propria carriera delinquenziale, continuando...

La shell plc (in passato royal dutch shell plc / koninklijke nederlandse shell nv), è una multinazionale britannica operante nel settore petrolifero,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

