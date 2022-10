Lo si mette ai buoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si mette ai buoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOGO

Significato/Curiosita : Lo si mette ai buoi

Accusatorio dimostrando che romaniello si rifiutò di partecipare ai loschi affari della famiglia mazzocca. imma sbotta e lo definisce «un pizzino di dubbia provenienza»...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giogo (araldica). il giogo è un dispositivo concepito, fin dall'antichità, per la trazione animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con mette; buoi; La televisione ne trasmette molti; Si usa per trasmette re i messaggi telegrafici; Chi lo mette in pratica non va a votare; mette rsi dietro gli altri; Un tempo lo trainavano i buoi ; Guidava i buoi sul campo; Locali per buoi ; Sacrificio di cento buoi nell Antica Grecia; Cerca nelle Definizioni