È mèta di turismo balneare della Spagna - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : COSTA BRAVA

Significato/Curiosita : E meta di turismo balneare della spagna

Il turismo in spagna è un'attività sviluppata, infatti il paese è dal 2019 con più flussi turistici in entrata, con 83,7 milioni di arrivi internazionali...

41°58'13n 3°13'01e / 41.970278°n 3.216944°e41.970278; 3.216944 la costa brava è una regione costiera della catalogna che si affaccia sul mar mediterraneo...

