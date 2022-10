La membrana media dell occhio, con l iride - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La membrana media dell occhio, con l iride. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UVEA

Significato/Curiosita : La membrana media dell occhio, con l iride

Emmetropia endoftalmite eterocromia fovea iride (anatomia) macula lutea nervo ottico occhiali occhio bionico occhio parietale oftalmologia oculista ortocheratologia...

L'uvea è la tonaca media dell'occhio, uno strato pigmentato interposto tra la tonaca fibrosa e la tonaca nervosa o retina. ha principalmente una funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

