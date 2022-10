Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINDONE

Significato/Curiosita : Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di gesu

Nella passione di gesù. molte persone identificano l'uomo con gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel sepolcro. il termine "sindone"...

Disambiguazione – "sindone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sindone (disambigua). la sindone di torino, nota anche come sacra sindone o santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

