Il lato sinistro delle navi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BABORDO

La gerarchia di bordo sulle navi mercantili italiane, nell'ordinamento giuridico, è disciplinata in linea generale dal codice della navigazione. la gerarchia...

Avvolge la sagola. azimut direzione di un punto osservato rispetto al nord. babordo la parte sinistra della nave (dal punto di vista della cabina di comando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con lato; sinistro; delle; navi; Una fila di scalato ri; Biscotto salato a ciambella del Meridione; Soffiata da delato re; Merluzzo salato ; Un tiro... sinistro ; Lato sinistro di una barca, opposto a dritta; Di norma in auto il piede sinistro ne usa solo uno; Una valvola nel ventricolo sinistro ; Piazza delle antiche città greche; Il colore delle vesti di Babbo Natale; L inizio delle danze; Non manca nei filmini delle videocamere; Strumenti per la navi gazione; L arte dei navi ganti; navi gano negli albumi; Le cantine delle navi ; Cerca nelle Definizioni