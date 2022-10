Dà istruzioni per atterraggi e decolli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà istruzioni per atterraggi e decolli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : TORRE DI CONTROLLO

Significato/Curiosita : Da istruzioni per atterraggi e decolli

Piste di decollo e sui raccordi. le autorizzazioni atc sono emesse con sufficiente anticipo per consentire al pilota di eseguire le istruzioni tempestivamente...

Area: la torre di controllo in aviazione controlla il traffico aereo a terra e quello che sta per atterrare. solitamente le torri di controllo sono associate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

