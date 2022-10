Incontrò Gesù al pozzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incontrò Gesù al pozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SAMARITANA

Significato/Curiosita : Incontro gesu al pozzo

Vangelo secondo giovanni, con cui gesù ha un colloquio presso il pozzo di giacobbe. secondo il racconto evangelico gesù, recandosi dalla giudea alla galilea...

Pozzo per riposarsi, gesù vide giungere una samaritana ad attingervi acqua e le chiese da bere. la samaritana, avendolo riconosciuto come giudeo, si meravigliò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con incontrò; gesù; pozzo; La città della Francia in cui Petrarca incontrò Laura; Don Abbondio lo leggeva quando incontrò i Bravi; Il patriarca ortodosso che si incontrò con Paolo VI; Garibaldi vi incontrò il re; Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di gesù ; Discepolo di gesù ; L ultima ingiuria a gesù ; Regione mediorientale in cui nacque e visse gesù ; pozzo per l acqua piovana; Ospita il pozzo di San Patrizio in Umbria; Farla vedere nel pozzo significa ingannare; In fondo al pozzo ;