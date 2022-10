Incapace di ingannare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incapace di ingannare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIDATO

Significato/Curiosita : Incapace di ingannare

di ingannare altre persone con tali affermazioni, ed è quindi una sorta di bugia. è importante distinguere l'ipocrisia dalla semplice incapacità di una...

Donato fidato (i am weasel) è una serie televisiva animata statunitense del 1997, creata da david feiss. la serie è incentrata su donato fidato, una donnola...

