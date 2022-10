Un immediata forma di pagamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un immediata forma di pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PRONTA CASSA

Significato/Curiosita : Un immediata forma di pagamento

Semidurevole o di consumo di utilità immediata o differita. la contropartita del bene o servizio si definisce corrispettivo o, più comunemente, pagamento: questo...

La cassa depositi e prestiti (cdp) è un'istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni, controllata per circa l'83% da parte del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

