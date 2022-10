Illuminano nelle moderne lampadine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illuminano nelle moderne lampadine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LED

Significato/Curiosita : Illuminano nelle moderne lampadine

Mappa con le rotte dei velivoli, queste erano evidenziate da centinaia di lampadine a incandescenza per il cui raffreddamento, onde evitare la combustione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi led (disambigua). il diodo a emissione di luce, in sigla led (dall'inglese light-emitting diode), è un dispositivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con illuminano; nelle; moderne; lampadine; S illuminano con i ceri; illuminano dall alto; illuminano la strada in molti veicoli; Nelle lampade che illuminano a basso consumo; L oppositore nelle cause di beatificazione; nelle parole composte significa pianta; Si sfilaccia nelle giacche; nelle questure c è l operativa; Molte battaglie civili moderne ne respingono l uso; Cerata come le più moderne tovaglie antimacchia; Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne ; Uno zoo gestito con moderne metodologie; Unità indicata sulle lampadine ; Il materiale del filamento di certe lampadine ; Insieme di lampadine che decorano le strade; Possono esserlo le lampadine danneggiate; Cerca nelle Definizioni