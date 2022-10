Guardato come bersaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guardato come bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRATO

Altre definizioni con guardato; come; bersaglio; guardato con compiacimento; guardato ... a sazietà; Che è degno di essere guardato con ammirazione; guardato con profonda stima e benevolenza; Otturarsi come un condotto; Ha come emissario Adda; Si può farlo come un sasso; Perpetui come i ghiacciai; Come un bersaglio non colpito; Permette di puntare il bersaglio ; Un bersaglio del tiro al volo; Non sempre raggiunge il bersaglio ; Cerca nelle Definizioni