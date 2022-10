Un guaio per l autista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un guaio per l autista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PANNE

Significato/Curiosita : Un guaio per l autista

Rimediare al guaio travestendosi da colonnello becker per affittare la villa alla coppia. nel frattempo però, torna il vero colonnello becker per prendere...

De panne, comune belga plurale di panna, derivati del latte plurale di panna, barriere antinquinamento guasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con guaio; autista; Un guaio di poco conto; Se deve ancora venire... è un guaio ; È un guaio per i risparmiatori; guaio fastidioso; Riduce lo sforzo dell autista in discesa; Le ingrana l autista ; In mano all autista ; Auto di lusso con vetro tra passeggeri e autista ; Cerca nelle Definizioni