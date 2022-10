Graziosissimo marsupiale australiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Graziosissimo marsupiale australiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : KOALA

Significato/Curiosita : Graziosissimo marsupiale australiano

Disambiguazione – "koala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi koala (disambigua). il koala o coala (phascolarctos cinereus; goldfuss... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con graziosissimo; marsupiale; australiano; graziosissimo roditore; Un graziosissimo roditore; marsupiale isolano australiano: diavolo della __; L isola da cui viene un diabolico... marsupiale ; L isola da cui viene un diabolico... marsupiale ; Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto; Mammifero australiano dal largo becco; Così è chiamato il fringuello australiano che è diffuso come animale domestico; Lleyton, ex tennista australiano ; Pappagallo australiano dalla vistosa cresta; Cerca nelle Definizioni