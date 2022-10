Grandi ambienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALONI

Significato/Curiosita : Grandi ambienti

Semplificazione in quanto esistono numerosi ambienti con caratteristiche miste, soprattutto nelle zone di passaggio da un ambiente a un altro. i principali biomi individuabili...

vedi salona d'isonzo. salona (in croato: solin) è una città della regione spalatino-dalmata, in croazia. la prima menzione del nome di salona è del vii... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

