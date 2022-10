Gli ortaggi per la festa di Halloween - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli ortaggi per la festa di Halloween. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZUCCHE

Significato/Curiosita : Gli ortaggi per la festa di halloween

Jack-o'-lantern (o jack o'lantern) è una lanterna di zucca o rapa intagliata, comunemente associata alla festa di halloween. il suo nome in inglese deriva dal fenomeno...

Intenso ad arancione. il guscio generalmente contiene i semi e la polpa. le zucche sono ampiamente coltivate per il cibo, oltre che per scopi estetici e ricreativi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con ortaggi; festa; halloween; L ortaggi o arancione; ortaggi dalle gustose cime; Frutta e ortaggi venduti ben oltre la loro stagione; ortaggi o da minestrone; È sempre seguito da una festa ; Le mali infesta nti; Chi vi scende manifesta ; festa cattolica invernale di benedizione dei ceri; Natale : albero = halloween : x; L ortaggio di halloween ; Vi si festeggia halloween : 31 __; Gli estremi di halloween ; Cerca nelle Definizioni