Gli avana sono fra i più costosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli avana sono fra i più costosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIGARI

Significato/Curiosita : Gli avana sono fra i piu costosi

Fatto un sigaro puro. è bene inizialmente premettere che gli avana apprezzati nel mondo sono tutti long filler, ovvero realizzati impiegando foglie di...

All'abilità ed esperienza dei fabbricanti di sigari. dopo la rivoluzione del 1959, le manifatture di sigari furono nazionalizzate e questo provocò la massiccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con avana; sono; costosi; Graham che scrisse Il nostro agente all avana ; Vendono avana ; Vendono anche avana ; __ Greene: scrisse II nostro agente all avana ; sono tra i più diffusi rapaci in Italia; Possono divorare un bosco; sono nucleari quelle di certi missili; Si temperano, ma non sono acciai; Un metallo per orologi molto costosi ; costosi antipasti; Un tipo di dessert... e un fungo costosi ssimo; C è quello freddo da dessert e quello costosi ssimo; Cerca nelle Definizioni