Gli animali... presenti nelle aziende agricole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali... presenti nelle aziende agricole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BESTIE

Significato/Curiosita : Gli animali... presenti nelle aziende agricole

Edifici rurali adibiti ad abitazioni, ricovero animali e supporto per i titolari di aziende agricole tipiche dell'italia meridionale; il termine deriva...

bestie (beasts) – novella di joyce carol oates del 2001 bestie (the restraint of beasts) – romanzo di magnus mills del 1998 bestie – gruppo musicale k-pop... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

