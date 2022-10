I girini adulti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I girini adulti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RANE

Significato/Curiosita : I girini adulti

Metabolismo cellulare. i pesci d'acqua dolce, i girini e i coccodrilli espellono ammoniaca. i pesci marini, gli anfibi adulti, i mammiferi, le tartarughe...

Ordine di anfibi cui appartengono oltre 7450 specie, comunemente definite rane, rospi e raganelle. talvolta questo taxon è anche indicato come salienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

