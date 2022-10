Gara automobilistica di regolarità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara automobilistica di regolarità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RALLY

Significato/Curiosita : Gara automobilistica di regolarita

Prestabilito (come nella celebre 24 ore di le mans) gare di regolarità: vince chi completa il percorso di gara mantenendo una velocità media il più possibile...

rally (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il costruttore automobilistico francese degli anni '20 del xx secolo, vedi automobiles rally.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

