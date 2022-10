Il fruito per il marzapane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fruito per il marzapane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANDORLA

Significato/Curiosita : Il fruito per il marzapane

La christmas cake ("torta di natale") o christmas fruit cake è una torta tradizionale britannica e irlandese; è un tipo di dolce, spesso alla frutta,...

Termine artistico omonimo, vedi mandorla (arte). la mandorla è il seme commestibile del mandorlo. con la denominazione di mandorle è riconosciuto come un prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con fruito; marzapane; fruito del gelso; Così è detto il fruito del corbezzolo; Il fruito re di un terminale; Il frutto per il marzapane ; La famosa fiaba con la casa di marzapane ; I frutti con cui si prepara il marzapane ; Hansel e Gretel ne trovano una di marzapane ; Cerca nelle Definizioni