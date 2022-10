Si fa a forza di far la stessa cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa a forza di far la stessa cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALLO

Significato/Curiosita : Si fa a forza di far la stessa cosa

Mafiosa di cosa nostra. come si rivela dalle numerose presenze nel parlamento e nel governo di elementi non estranei a frequentazioni mafiose, si fa strada...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi callo (disambigua). il callo (denominato anche corno o clavus) è una forma di ipercheratosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con forza; stessa; cosa; Si rinforza no alzando gli argini; Rafforza il rifiuto; La forza che avvicina; Apertura forza ta... con furto; Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba; Copia identica nella stessa categoria; Vale la stessa cosa; Fa la stessa fine dell aragosta; Ansare faticosa mente; L inglesismo per qualcosa che fa... storia; Adoperare, servirsi di qualcosa ; La possiede chi sa fare molto bene qualcosa ; Cerca nelle Definizioni