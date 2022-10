I fari con la spia blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fari con la spia blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ABBAGLIANTI

Significato/Curiosita : I fari con la spia blu

fari, proiettori o gruppi ottici. per gli autoveicoli e per gli altri veicoli ammessi al trasporto su strada, i fanali servono sia per segnalare la propria...

Specialmente al plurale sono invece le forme forbici e abbaglianti (al singolare: «si è fulminato un abbagliante»), le quali, come le voci viste sopra, designano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con fari; spia; La località presso Siena in cui fari nata sconfisse i Guelfi; Il cocco in fari na; Specialità ligure e toscana con fari na di ceci; Maneggiare acqua e fari na per fare il pane; Lo è il mare di certe spia gge tropicali; Uno spia zzo interno; Sono i primi a bagnarsi sulla spia ggia; Rinomata spia ggia di Rio; Cerca nelle Definizioni