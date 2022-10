Falda di neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falda di neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIOCCO

Significato/Curiosita : Falda di neve

Ritornare alla superficie dopo l'accumulo in una falda acquifera in un lasso di tempo che può arrivare al migliaio di anni in alcuni casi. l'acqua ritorna alla...

fiocco – accessorio, abbigliamento fiocco – ornamento di stoffa o nastro fiocco – vela triangolare fiocco – taglio di carne fiocco di culatello, o fiocchetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

fiocco – accessorio, abbigliamento fiocco – ornamento di stoffa o nastro fiocco – vela triangolare fiocco – taglio di carne fiocco di culatello, o fiocchetto...

Altre definizioni con falda; neve; Minerale che si sfalda in lamine trasparenti; La falda del cappellino da baseball; Una roccia sfalda bile; Rocce che si sfalda no in lastre parallele; Uno strato di neve o di nebbia; Il nome della Regina cattiva di Biancaneve ; neve allo stato granulare; Strato di neve ;