L estetica di certi prodotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L estetica di certi prodotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DESIGN

Significato/Curiosita : L estetica di certi prodotti

Pragmatica: funzionalità e usabilità del sistema; dimensione estetica/edonistica: piacevolezza estetica, emotiva e ludica del sistema; dimensione simbolica: attributi...

Stai cercando la generica attività progettuale, vedi progettazione. il design (pronuncia inglese [d'zan], italianizzata in "disàin" o "desàin" ) è quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con estetica; certi; prodotti; In cucina avvelena, in estetica distende; Materiale usato nella chirurgia estetica ; Nella medicina estetica riempie le rughe ing; estetica mente gradita; certi ficati del tesoro zero coupon; Abbondante come certi pasti; Sforacchiati come certi mobili; Nuotano come certi animali; prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi; Mette in mostra i propri prodotti nello stand; Sigla da prodotti alimentari tipici; prodotti da spalmare; Cerca nelle Definizioni