Espone in galleria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espone in galleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTISTA

Significato/Curiosita : Espone in galleria

Per la sua facciata, e per la falsa prospettiva del borromini. la galleria espone pitture del xvi e xvii secolo. di proprietà statale, dal dicembre 2014...

Recitazione. inoltre, è artista anche chi opera nel settore dell’arte culinaria, soprattutto in pasticceria. il termine artista è adottato anche dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con espone; galleria; Il dolce... che ha tra i suoi espone nti Dante; Giuseppe, importante espone nte dell architettura liberty; Il Mimmo artista italiano espone nte della Pop Art; Li corre chi si espone ; galleria che attraversa una montagna ing; Lunga galleria scavata in un monte; Noto dipinto del Bronzino conservato nella galleria degli Uffizi; Stretta galleria nel terreno; Cerca nelle Definizioni