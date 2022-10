Un esplosivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esplosivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

un esplosivo (o materiale esplosivo) è una sostanza o una miscela o miscuglio in cui avviene decomposizione chimica con grandissima rapidità e la cui...

Il trinitrotoluene (noto anche come tritolo e spesso abbreviato in tnt) è un nitroderivato aromatico ottenuto per nitrazione del toluene. come la maggior...