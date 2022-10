L Erle Stanley che creò Perry Mason - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Erle Stanley che creò Perry Mason. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARDNER

Significato/Curiosita : L erle stanley che creo perry mason

Certamente erle stanley gardner, che fu egli stesso avvocato per 22 anni e che, agli inizi degli anni trenta, creò il personaggio dell'avvocato perry mason, conosciuto...

2587 gardner – asteroide della fascia principale gardner – cratere lunare antartide gardner ridge – cresta montuosa insenatura di gardner – insenatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con erle; stanley; creò; perry; mason; In Giappone è usanza toglierle entrando in casa; Si passa sulle foglie d oro per renderle brillanti; Per raccoglierle si rischia di pungersi; Si passano sulle foglie d oro per renderle brillanti; Sono di gloria in un film di stanley Kubrick; stanley , importante banca d affari statunitense; 2001: __ nello Spazio di stanley Kubrick; stanley che diresse il film Il mio amico il diavolo; creò cartoons con Barbera; Il Maurice che creò Arsenio Lupin; creò preziose Uova per gli zar; Lo scrittore che creò l investigatore Duca Lamberti; Raymond __, il perry Mason in TV; Un nome di Gardner, il papà di perry Mason; Il perry dei romanzi gialli; _ perry , nota marca inglese di polo; Raymond __, il Perry mason in TV; Un nome di Gardner, il papà di Perry mason ; Raymond che fu Perry mason ; Lo sono Perry mason e Ben Matlock in TV; Cerca nelle Definizioni