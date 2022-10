Equipaggiati per combattere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equipaggiati per combattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMATI

Significato/Curiosita : Equipaggiati per combattere

Combattimento navale; ancora una volta i cacciatorpediniere vennero equipaggiati per combattere questi nuovi bersagli. furono dotati di nuovi cannoni antiaerei...

Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. i carri armati tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

