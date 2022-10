Epidemia tra le bestie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epidemia tra le bestie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORIA

Significato/Curiosita : Epidemia tra le bestie

Xi jinping per non aver visitato le aree dell'epidemia, e un articolo che prevedeva gli effetti negativi della epidemia sull'economia e chiedeva di rimuovere...

Dallo scrittore inglese j. r. r. tolkien, khazad-dûm (poi conosciute come moria) costituisce un'antica città collegata a una vasta rete di miniere e sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con epidemia; bestie; epidemia che miete vittime; Strage per epidemia ; Il punto da cui parte un epidemia ; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; bestie non domestiche; Come bestie docili; Incitamento per bestie da soma; Custodiscono bestie dalle orecchie lunghe; Cerca nelle Definizioni