Epidemia che miete vittime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epidemia che miete vittime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PESTILENZA

Significato/Curiosita : Epidemia che miete vittime

(sceneggiatura) in un accampamento di cercatori d'oro un'epidemia miete molte vittime. louisa, dopo aver appreso che anche il dottore è morto, si preoccupa per la...

Cercando altri significati, vedi peste (disambigua). disambiguazione – "pestilenza" rimanda qui. se stai cercando il personaggio dei fumetti marvel comics...

Strage per epidemia ; Il punto da cui parte un epidemia ; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; Così è il male che genera epidemia ; Le miete il terremoto; Li miete chi ha successo; Piccoli attrezzi da giardinaggio atti a miete re; Arnese per miete re; Sono vittime della ricerca; Le mine che mietono vittime innocenti; Stritola le sue vittime ; Provoca vittime e semina terrore;