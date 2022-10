Divulgava i bandi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divulgava i bandi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARALDO

Significato/Curiosita : Divulgava i bandi

Corredato di disegni di solidi platonici di leonardo da vinci), nel quale si divulgava a una vasta platea di intellettuali l'esistenza del numero e di alcune...

Aroldo. araldo è il termine riferito a un incarico ufficiale i cui compiti furono diversi nelle varie epoche storiche. tra gli antichi greci l'araldo aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con divulgava; bandi; Lo è il bandi to; Messo in mostra sfacciatamente, sbandi erato; bandi to, masnadiere; Briganti, bandi ti; Cerca nelle Definizioni