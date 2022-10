Determina il grado di sensibilità cutanea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina il grado di sensibilità cutanea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ESTESIOMETRO

Significato/Curiosita : Determina il grado di sensibilita cutanea

Infatti la pelle costituisce la prima barriera di difesa contro l'azione di potenziali patogeni. sensibilità: nella cute sono presenti numerose terminazioni...

1984, e la sua invenzione del primo estesiometro perché l'esame divenisse realmente possibile. il primo estesiometro di von frey fu costruito utilizzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con determina; grado; sensibilità; cutanea; Energici e determina ti; Contenuto entro determina ti limiti; Un articolo determina tivo; Nitido, ben determina to; grado di durezza che si dà all acciaio; Un grado inferiore a gen; La sua capitale è Belgrado ; L organismo umano non è in grado di produrla; Freddezza e insensibilità ; Ipersensibilità , scarsa freddezza; Per coltivarla occorre sensibilità ; Persona di sensibilità raffinata; Come una ghiandola cutanea ; Malattia cutanea causata da un acaro; In grado di causare irritazione cutanea ; Può essere cutanea , vulcanica, ecc;