Desinenza dei nomi di località lombarde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Desinenza dei nomi di località lombarde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATE

Significato/Curiosita : Desinenza dei nomi di localita lombarde

Significherebbe "fascio di spighe" e la desinenza -ate per "luogo" o "contrada". sul finire del xix secolo sono state scoperte due necropoli, di cui è incerta l'attribuzione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ate (disambigua). ate (in greco antico: t, «rovina, inganno, dissennatezza») è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

