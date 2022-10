Decidersi nella scelta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decidersi nella scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPTARE

Significato/Curiosita : Decidersi nella scelta

Di indicare all'uomo quale sia la scelta giusta tra le varie diverse alternative tanto che se, per assurdo, la scelta fosse costituita da due elementi...

Del pdl angelino alfano, candidato ed eletto in più circoscrizioni, di optare per quella di piemonte 1. il 3 aprile 2013 pichetto fratin viene nominato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

