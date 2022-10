Darsi per vinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Darsi per vinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CEDERE

Significato/Curiosita : Darsi per vinto

Dan wakefield. la sua domanda viene inizialmente respinta, ma senza darsi per vinto trova lavoro come bidello nella scuola e viene infine accettato neli'iowa...

Non cedere al sonno (don't rest your head) è un gioco di ruolo indie di fred hicks, originariamente pubblicato dalla evil hat productions, portato in italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

