Daniel , agente 007 - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CRAIG

Significato/Curiosita : Daniel , agente 007

Colto e raffinato agente segreto del controspionaggio inglese, già comandante della marina militare, bond ha come numero identificativo 007, dove il doppio...

Daniel wroughton craig (chester, 2 marzo 1968) è un attore britannico. è noto per aver ricoperto il ruolo di james bond in casino royale, quantum of solace... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

