Costruzione che deturpa il paesaggio circostante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione che deturpa il paesaggio circostante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ECOMOSTRO

Significato/Curiosita : Costruzione che deturpa il paesaggio circostante

Gravemente i pedoni con il rumore, i gas di scarico e le difficoltà di movimento, deturpa la bellezza di piazze e strade che una volta potevano essere...

Un ecomostro, nel linguaggio giornalistico italiano, è un edificio o un complesso di edifici considerati gravemente incompatibili con l'ambiente naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Un ecomostro, nel linguaggio giornalistico italiano, è un edificio o un complesso di edifici considerati gravemente incompatibili con l'ambiente naturale...