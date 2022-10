Così sono le bombe per gli artificieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono le bombe per gli artificieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INESPLOSE

Fat man (in italiano "grassone", nome che per altro viene usato per indicare genericamente anche le prime bombe basate sul medesimo progetto) fu il criptonimo...

Le bombe a grappolo o munizioni a grappolo, sono ordigni, in genere sganciati da velivoli o elicotteri e talvolta con artiglierie, razzi e missili guidati...

Altre definizioni con così; sono; bombe; artificieri; così è il bosco che ricresce; così sono i buoni terreni; così è il pasto frugale; così Magellano, che le scopri nel 1521, chiamò le Marianne; Possono essere strapieni nelle ore di punta; Così sono i buoni terreni; Gruppi che sono formati da aggregali di numeri; Lo sono le foreste vergini; Le segna il bombe r; Unità di misura per bombe nucleari; Un dispositivo... che segnala bombe ad orologeria; Un elemento per bombe atomiche; Un attività degli artificieri ; Una bomba che richiede l intervento degli artificieri ; Cerca nelle Definizioni