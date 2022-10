Ha come emissario Adda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come emissario Adda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LARIO

Significato/Curiosita : Ha come emissario adda

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adda (disambigua). l'adda (in lombardo ada) è un fiume dell'italia settentrionale, il cui corso...

Veronica lario, pseudonimo di miriam raffaella bartolini (bologna, 19 luglio 1956), è un'ex attrice italiana, nota per essere stata la seconda moglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con come; emissario; adda; Otturarsi come un condotto; Guardato come bersaglio; Si può farlo come un sasso; Perpetui come i ghiacciai; L emissario del lago Vittoria; Lago americano che ha il Niagara come emissario ; emissario del Verbano; Ha come emissario l Adda; Le Alpi dal Colle di Cadibona al Colle della Madda lena; Le sponde dell adda ; Un nome di Gadda ; Lo Julià che fu Gomez nei film de La famiglia adda ms;