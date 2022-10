Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRIKE

Significato/Curiosita : Il colpo che a bowling fa cadere tutti i birilli

Migliora sia il servizio che il locale e appende alla parete una foto degli ''amici birilli'', la vecchia squadra di bowling di homer e compagni (settima...

Lucky strike hanno la fama di avere un aroma unico e caratteristico. il messaggio "l.s.m.f.t." ("lucky strike means fine tobacco" - "lucky strike è sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con colpo; bowling; cadere; tutti; birilli; Un colpo durante il duello rusticano; Il gruppo di showmen interpreti in colpo grosso; Deformato a causa di un colpo ; Fanno sempre colpo ; Vanno abbattuti nel bowling ; Vengono colpiti dalla palla da bowling ; Il bersaglio del bowling ; I bersagli del bowling ; Aiuta a non cadere ; Deve cadere bene; Può cadere a catinelle; Aiuto che si dà per non far cadere ; Occupato in tutti gli ordini di posti; L associazione che raduna tutti gli Alpini; Una gara aperta a tutti ; Ben conosciuta da tutti ; Si fa abbattendo tutti i birilli ing; Fanno cadere i birilli ; Tanti sono i birilli del bowling; L'abbattimento di tutti i birilli nel bowling; Cerca nelle Definizioni